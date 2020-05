Wetteraussichten für Chemnitz am 8. Mai

Chemnitz- Am Freitag steigen die Temperaturen bei bis zu 14 Sonnenstunden noch einmal auf 19 Grad an. In der Nacht ziehen einige Wolken auf und die Temperaturen sinken auf 11 Grad ab.

Das Wochenende wird wechselhaft bei maximal 21 Grad. Am Samstag erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix mit immerhin noch 9 Sonnenstunden. Am Sonntag müssen wir uns auf eine dichte Wolkendecke einstellen. Am Nachmittag kommt dann schon zu ersten Regenschauern.

In der neuen Woche geht es mit Regen weiter. Besonders am Montag sollte der Regenschirm Ihr ständiger Begleiter sein. Die Temperaturen steigen nur auf frostige 4 Grad an, daher kann es vereinzelt auch zu Schneeregen und Glätte kommen. Die Temperaturen steigen am Dienstag wieder auf maximal 9 Grad an. Der Regen zieht ab, die dichte Wolkendecke bleibt uns dennoch weiterhin erhalten.