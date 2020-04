Wetteraussichten für Chemnitz am 01. Mai

Chemnitz- Am Freitag steigen die Temperaturen bei bis zu 9 Sonnenstunden noch einmal auf 15 Grad an. Jedoch ist zum Ende der Woche mit Sturmböen zu rechen. In der Nacht ziehen Wolken auf und die Temperaturen sinken auf 8 Grad ab.

Das Wochenende wird wechselhaft bei maximal 13 Grad. Die Sonne lässt sich nur selten Blicken. Am Sonntag Nachmittag lassen die Regenschauer nach. Der Himmel ist dennoch mit einer dichten Wolkenschicht bedeckt.

In der neuen Woche geht es mit viel Regen weiter. Am Montag Vormittag können wir uns noch einmal über etwas Sonne freuen. Ab Nachmittag sollte der Regenschirm dann jedoch ihr ständiger Begleiter sein. Die Temperaturen sinken bis zu 8 Grad am Dienstag ab.