Wetteraussichten für Chemnitz am 24. April

Chemnitz- Am Freitag erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix bei maximal 18 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen bis zu 5 Grad ab.

Am Wochenende dominieren vor allem die Wolken. Bei einer dichten Wolkendecke am Samstag, steigen die Temperaturen nur auf 11 Grad an. Am Sonntag kommt die Sonne wieder etwas häufiger zum Vorschein. Das Quecksilber im Thermometer steigt sogar bis auf 17 Grad an.

Die neue Woche geht ebenso mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken weiter. Die Temperaturen überschreiten dabei die 20 Grad Marke.