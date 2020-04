Wetteraussichten für Chemnitz am 17. April

Chemnitz- Am Freitag ist der Himmel mit Wolken bedeckt. Die Temperaturen steigen bis auf 13 Grad an. Danach erwartet uns eine sternenklare Nacht bei einer Temperatur bis maximal 6 Grad.

Am Wochenende dürfen wir uns wieder über deutlich mehr Sonne freuen. Die Temperaturen steigen dabei am Samstag bis auf 17 Grad an. Der Sonntag wird etwas kühler bei maximal 13 Grad.

Die neue Woche geht zunächst mit bis zu 14 Sonnenstunden frühlingshaft weiter. Die Temperaturen steigen dabei jedoch nur bis 12 Grad an.

Am Dienstag ziehen dann einige Wolken auf. Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken steigen die Temperaturen auf nur 9 Grad an.