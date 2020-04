Wetteraussichten für Chemnitz am 10. April

Chemnitz- Der Freitag wird sonnig bei maximal 15 Grad. In der Nacht steigen die Temperaturen bis maximal 5 Grad an.

Am Wochenende bleibt es weiter schön, jedoch sind dann wieder ein paar mehr Wolken am Himmel zu sehen. Am Samstag steigen die Temperaturen auf nur 15 Grad an. Der Sonntag wird etwas wärmer bei bis zu 20 Grad.

In der neuen Woche verschwindet die Sonne dann von der Bildfläche. Der Montag wird regnerisch mit leichten Windböen. Auch die Temperaturen steigen nur auf 10 Grad an. Der Dienstag bleibt bei maximal 8 Grad weitgehend trocken. Dennoch müssen wir uns auf einen wolkenbedeckten Himmel einstellen.