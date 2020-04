Wetteraussichten für Chemnitz am 3. April

Chemnitz- Am Freitag müssen wir uns auf vereinzelte Regenschauer einstellen. In der Nacht erwartet uns eine dichte Wolkendecke bei einer Temperatur bis zu 4 Grad.

Am Wochenende wird es wieder etwas schöner. Am Samstag müssen wir uns zwar noch auf einen wolkenverhangenen, aber trocknen Tag einstellen . Auch die Temperaturen liegen noch bei nur 8 Grad. Am Sonntag dürfen wir uns dann jedoch auf bis zu 13 Sonnenstunden freuen. Die Temperaturen klettern sogar bis zur 13 Grad Marke hoch.

In der neuen Woche bleibt es weiterhin sonnig. Die Temperaturen steigen dabei auf sommerliche 19 Grad an.