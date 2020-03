Wetteraussichten für Chemnitz am 27. März

Chemnitz- Der Freitag wir noch einmal sehr sonnig bei bis zu 14 Grad. In der wolkenfreien Nacht erwarten uns Temperatur von bis zu 2 Grad.

Am Wochenende wird es wieder etwas ungemütlicher. Am Samstag dürfen wird uns noch über 8 Sonnenstunden mit einzelnen Wolken freuen. Auch die Temperaturen steigen noch einmal auf 11 Grad an. Am Sonntag müssen wir uns auf Regen, vereinzelt sogar Schneeregen einstellen. Die Temperaturen klettern nur bis zur 4 Grad Marke.

Die neue Woche wird dann wieder etwas schöner. Am Tag steigen die Temperaturen zwar nur auf maximal 4 Grad, jedoch können wir uns wieder auf viel Sonnenschein freuen. In der Nacht wird es hingegen wieder frostig bei bis zu -3 Grad.