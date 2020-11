Wetteraussichten für Chemnitz am 27. November

Chemnitz- Am Morgen liegt Chemnitz im Nebel. Bei Minus 1 Grad ist es frostig. Später ist es wolkig, die Sonne zeigt sich aber immerhin bis zu drei Stunden. Das Thermometer steigt auf 2 bis 6 Grad.

Nachts bildet sich wieder vielerorts Nebel bei Werten um 0 Grad.

Der Samstag startet ebenfalls nebelig trüb. Gegen Mittag schafft es dann die Sonne sich immer mal wieder zwischen den Wolken durchzuschieben. Abends ziehen dann wieder mehr Wolken auf. Die Temperatur erreicht bis zu 5 Grad.

In den kommenden Tagen erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix. Am Sonntag ist die Sonne so gut wie gar nicht zu sehen, dichte Bewölkung domminiert den Himmel über Chemnitz bei minus 2 bis 1 Grad. Am Montag zeigt sich die Sonne wieder öfter, dennoch ziehen immer wieder Wolken über den Chemnitzer Himmel. Das Thermometer erreicht nur 2 Grad. Dienstag ist es dann stark bewölkt bei maximal 3 Grad.