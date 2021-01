Chemnitz- Am Samstag erwarten wir Schneefälle am Morgen und sonst bleibt es bedeckt bei -4 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es bedeckt bei kühlen -5 Grad.

Der Sonntag zeigt sich dicht bewölkt bei einer Temperatur von -4 Grad und die Nacht wird klar bei -11 Grad.

In den folgenden Tagen wird sich die Sonne des Öfteren mal wieder zeigen. So wird es am Montag wolkenlos bei kühlen -10 Grad.