Wetteraussichten für Chemnitz am 29. Januar

Chemnitz- Der Freitag bringt erneut Regenschauer nach Chemnitz. Bei Werten bis zu minus 3 Grad geht dieser zeitweise in Schneeregen über.

In der folgenden Nacht wird es weiterhin regnen bei 3 Grad.

Am Samstag fällt die Temperatur wieder unter den Gefrierpunkt. Dabei ist der Himmel bedeckt aber es bleibt weitgehend trocken.

Auch in den folgenden Tagen lässt sich die Sonne meistens nicht in Chemnitz sehen. Am Sonntag bleibt es bewölkt bei frostigen minus 6 Grad. Ab Mittag ist zudem Regenschauern zu rechnen. Der Montag zeigt sich wolkig bei minus 5 Grad. Am Dienstag sind viele Wolken am Chemnitzer Himmel zu sehen. Die Temperatur bewegt sich dabei um minus 3 Grad.