Wetteraussichten fürs Vogtland am 29.06.2021

Chemnitz- Am Dienstag wird es unbeständig im Vogtland. Bei maximal 23 Grad kommt es immer wieder zu Regenschauern, auch Gewitter sind möglich. Die Sonne ist fast nicht zu sehen.

Der Mittwoch startet locker bewölkt, auch im weiteren Tagesverlauf hat es die Sonne noch schwer. Erst gegen Abend zeigt sich die Sonne wieder vom strahlend blauen Himmel. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 15 und 20 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter weiterhin unbeständig mit teilweise Regen und deutlich niedrigen Temperaturen als am Wochenende. Am Donnerstag und Freitag verdecken meist Wolken die Sonne, aus denen es immer wieder regnen kann. Die Temperaturen steigen nicht über 18 Grad. Der Samstag ist meist locker bewölkt, ab und an gibt es auch leichte Regenschauer bei 17 bis 21 Grad.