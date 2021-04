Wetteraussichten für Chemnitz am 19. April

Am Montag macht der April mal wieder, was er will. Bei Höchsttemperaturen von 12 Grad gibt es insgesamt fünf Sonnenstunden. Allerdings ist ab dem Mittag immer wieder mit Regen zu rechnen.

Der Dienstag zeigt sich ebenso durchwachsen. Bei milden 13 Grad ist wieder von Sonne bis Regen alles dabei.

Am Mittwoch bleibt es dann aber wieder trocken. Bei angenehmen 14 Grad wechselt sich die Sonne mit vereinzelten Wolken am Himmel ab.

Ähnlich zeigt sich der Donnerstag. Sonne und Wolken teilen sich den Himmel über Chemnitz bei Höchsttemperaturen von 14 Grad.