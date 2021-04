Wetteraussichten für Chemnitz am 12. April

Chemnitz- Der Montag in Chemnitz startet grau in grau. Bei Temperaturen um die 2 Grad ist mit Graupelschauern zu rechnen. In der Nacht bleibt es bewölkt. Bei leichtem Schneefall erreichen die Temperaturen maximal 1 Grad.

Am Dienstag bleibt der Himmel über Chemnitz wolkenverhangen. Bei Temperaturen um die 2 Grad ist mit starkem Schneefall zu rechnen.

Am Mittwoch bleibt es bei leicht bewölktem Himmel trocken , die Maximaltemperaturen liegen bei 5 Grad. Auch am Donnerstag zeigt sich der Himmel über Chemnitz leicht bewölkt, die Temperaturen liegen bei maximal 6 Grad. Am Freitag steigen die Temperaturen dann wieder. Bei wolkenlosem Himmel erwarten uns Temperaturen von maximal 13 Grad.