Wetteraussichten für Chemnitz am 9. April

Chemnitz- Am Freitag zeigt sich am Chemnitzer Himmel ein Mix aus Sonne und Wolken. Bei Temperaturen von maximal 11 Grad erwarten uns insgesamt 6 Sonnenstunden. In der Nacht bleibt es trocken aber bewölkt bei Temperaturen von -1 Grad.

Am Samstag setzt sich der Temperaturtrend fort. Es werden maximal 12 Grad erreicht, allerdings muss mit Regen gerechnet werden.

Am Sonntag steigen die Temperaturen weiter an. Bei leicht bewölktem Himmel werden Temperaturen von maximal 18 Grad erreicht. Der Montag zeigt sich wieder grau in grau. Die Tagestemperaturen liegen um die 2 Grad, es ist mit Schneefall zu rechnen. Am Dienstag bleibt der Himmel über Chemnitz weiter wolkenverhangen. bei leichtem Schneefall erreichen die Temperaturen maximale 2 Grad.