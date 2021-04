Wetteraussichten für Chemnitz am 7. April

Chemnitz- Am Mittwoch bleibt es in Chemnitz grau und nass. Die Temperaturen fallen auf 3 Grad und es kann auch immer wieder vereinzelt schneien. Auch in der Nacht bleibt es bei Temperaturen um die 0 Grad kalt und gelegentlich kommt es zu Schneefall.

Auch am Donnerstag ziehen die Wolken am Himmel über Chemnitz nicht ab. Die Temperaturen erreichen maximal 4 Grad. Auf Grund der kalten Nacht ist in den Morgenstunden mit Glatteis und rutschigen Straßen zu rechnen.

Der Freitag zeigt sich dann endlich wieder etwas freundlicher. Die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad an und auch die Wolken am Himmel über Chemnitz sind weitergezogen. In den kommenden Tagen kehrt jedoch das Aprilwetter zurück und so erwartet uns ein wechselhaftes Wetter am Wochenende.