Chemnitz- Am Freitag zeigt sich am Chemnitzer Himmel ein Mix aus Sonne und Wolken. Bei Temperaturen von maximal 11 Grad erwarten uns insgesamt 6 Sonnenstunden. In der Nacht bleibt es trocken aber bewölkt bei Temperaturen von -1 Grad.

Die weiteren Wetteraussichten sehen Sie hier im Video: