Chemnitz- Am Mittwoch bleibt es in Chemnitz grau und nass. Die Temperaturen fallen auf 3 Grad und es kann auch immer wieder vereinzelt schneien. Auch in der Nacht bleibt es bei Temperaturen um die 0 Grad kalt und gelegentlich kommt es zu Schneefall.

Die weiteren Wetteraussichten sehen Sie hier im Video: