Wetteraussichten für Chemnitz am 1. April

Chemnitz- Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Dabei können wir mit dem ein oder anderen Regenschauer rechnen. Die Maximaltemperaturen liegen bei 17 Grad. In der Nacht ziehen dichte Wolken auf, die Temperaturen fallen auf bis zu 3 Grad.

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Dabei können wir mit dem ein oder anderen Regenschauer rechnen. Die Maximaltemperaturen liegen bei 17 Grad. In der Nacht ziehen dichte Wolken auf, die Temperaturen fallen auf bis zu 3 Grad.