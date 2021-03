Wetteraussichten für Chemnitz am 31. März

Chemnitz- Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Die Maximaltemperaturen liegen bei 20 Grad. In der Nacht bleibt der Himmel sternenklar, die Temperaturen fallen auf milde 8 Grad.

Am Donnerstag erwarten uns in Chemnitz satte 10 Sonnenstunden. Allerdings kann der ein oder andere Regenschauer den Sonnengenuss trüben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Am Osterwochenende zeigt sich das Wetter durchwachsen. Am Karfreitag bleibt es trocken und wolkenlos, die Temperaturen fallen auf 10 Grad. Am Samstag zieht sich der Himmel zu. Die Höchsttemperaturen gehen zurück auf 8 Grad, es bleibt aber trocken. Pünktlich zum Ostersonntag zieht der Himmel über Chemnitz wieder auf. Uns erwartet ein sonniger, wolkenloser Tag, die Temperaturen steigen auf 12 Grad.