Chemnitz- Am Montag erwartet uns in Chemnitz ein wolkenloser Himmel. Die Maximaltemperaturen liegen bei satten 13 Grad. In der Nacht bleibt der Himmel sternenklar, die Temperaturen fallen auf milde 9 Grad.

Am Dienstag zeigt sich die Sonne am Chemnitzer Himmel satte 12 Stunden lang, die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. In den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter durchwachsen. Am Mittwoch steigt das Thermometer bei wolkenlosem Himmel noch einmal auf 22 Grad, am Donnerstag bewölkt sich der Himmel jedoch wieder. Die Temperaturen gehen zurück auf 17 Grad. Am Karfreitag bleibt der Himmel über Chemnitz wolkenverhangen, die Temperaturen bleiben am Feiertag bei maximalen 6 Grad leider nur einstellig.