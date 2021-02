Wetteraussichten für Chemnitz am 3. Februar

Chemnitz-Am Mittwoch bleibt das Wetter nass und kalt. Die Temperaturen liegen im Tagesmittel bei 9 Grad, am Nachmittag wird Regen zu erwartet.

Der Regen begleitet uns bis in die Nacht bei 7 Grad, es ist mit Sturmböen zu rechnen. Am Donnerstag geht das Regenrisiko zurück und die Tagestemperaturen pendeln sich bei bewölktem Himmel bei 8 Grad ein. In den kommenden Tagen bleibt es grau und nass. Am Freitag ist mit leichten Regenschauern zu rechnen, bei Temperaturen um die 8 Grad. Und auch am Wochenende wird das Wetter nur unwesentlich besser. Während sich die Sonne am Sonnabend bei maximal 10 Grad zumindest 3 Stunden blicken lässt, ist am Sonntag der Himmel wolkenverhangen bei maximal 7 Grad.