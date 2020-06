Wetteraussichten für Chemnitz am 25. Juni

Chemnitz- Der Donnerstag startet trüb und regnerisch in den Tag. Bis zur Nacht verschwinden sämtliche Wolken und die Temperaturen sinken auf 19 Grad ab.

Am Freitag soll es trocken bleiben und die Temperaturen steigen auf 24 Grad an. Trotz der sonnigen Temperaturen, tauchen immer wieder Wolken am Himmel über Chemnitz auf.

Auch am Wochenende tauchen immer wieder Wolken am Himmel auf und haben Regen im Gepäck. Obwohl es zu gelegentlichen Schauern kommen kann, bewegen sich dem Temperaturen um die 25 Grad.

Zum Start in die neue Woche, kann es auch immer wieder regnen und Wolken dominieren den Himmel über Chemnitz. Vergessen Sie also nicht ihren Regenschirm.