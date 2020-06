Wetteraussichten für Chemnitz am 18. Juni

Chemnitz- Am Donnerstag zeigt sich der Himmel in Chemnitz wolkenverhangen. Bei Temperaturen um die 22 Grad, kann es vereinzelt auch zu Regenschauern kommen.

Auch am Freitag sinkt die Hoffnung auf sonnige Stunden. Überwiegend bleiben Wolken am Himmel über Chemnitz hängen. Die Temperaturen bewegen sich um die 18 Grad.

Auch am Wochenende gehören Wolken und Regen zur Tagesordnung. Zwar steigen die Temperaturen wieder auf circa 20 Grad an, aber am kompletten Wochenende kommt es zu gelegentlichen Schauern.

Auch die neue Woche startet wolkenverhangen. Erst am Dienstag zeigt sich wieder überwiegend die Sonne am Himmel über Chemnitz.