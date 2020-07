Wetteraussichten für Chemnitz am 21. Juli

Chemnitz- Am Dienstag kommt es bei einem bewölktem Himmel zu gelegentlichen Regenschauern. Die Temperaturen steigen dabei aud maximal 19 Grad an.

In der kommenden Nacht klärt sich der Himmel allmählich auf, wobei die Temperaturen auf mmilde 14 Grad absinken.

Am Mittwoch gibt es Sonne satt. Obwohl weder Wolken noch Regen in Sicht sind, steigen die Temperaturen auf maximal 19 Grad an.

Zum Donnerstag wird es dann wieder etwas sommerlicher. Bei viel Sonne und Temperaturen um die 21 Grad, ist dies der perfekte Tag für ein leckeres Eis.

Die kommenden Tage soll es bei Temperaturen um die 28 Grad heiß werden. Somit kann man sich auf das Wochenende freuen.