Wetteraussichten für Chemnitz am 16. Juni

Chemnitz- Sonne und Wolken zeigen sich am Dienstag am Chemnitzer Himmel. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf 18 Grad ab, am Nachthimmel zeigen sich nur wenige Wolken.

Der Mittwoch wird wohl der freundlichste Tag in dieser Woche. Sonne und Wolken wechseln sich ab, die Temperaturen erreichen 23 Grad.

Der Donnerstag bringt einen Wettermix aus Sonne, Wolken und Regen nach Chemnitz. Es ist weiterhin warm bei 23 Grad.

In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen wieder unter die 20-Grad-Marke. Bis zum Samstag ist in Chemnitz immer wieder mit gelegentlichen Schauern zu rechnen.