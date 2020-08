Wetteraussichten für Chemnitz am 17. August

Chemnitz –Am Montag wird es wolkig und die Sonne lässt sich nur selten am Himmel über Chemnitz blicken. Die Temperaturen steigen auf milde 24 Grad an.

In der Nacht ist es dann ebenfalls bewölkt. Die Temperaturen sinken dabei auf angenehme 16 Grad ab.

Der Dienstag wird dann wieder sonnig und heiter. Die Temperaturen steigen bis auf 24 Grad an.

Am Mittwoch sollten Sie nicht ohne Regenschirm aus dem Haus gehen. Die Temperaturen sind bei 23 Grad zwar recht angenehm, aber es kann immer wieder zu Schauern kommen.

Die kommenden Tage werden dann wieder sommerlich. Regen ist aktuell noch nicht in Sicht.