Chemnitz – Am Mittwoch wird es sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad an.

In der Nacht ist es klar. Die Temperaturen sinken auf 16 Grad ab.

Der Donnerstag wird dann ebenfalls wieder sonnig und heiter. Die Temperaturen steigen bis auf 26 Grad an.

Auch am Freitag sind keine Wolken in Sicht. Die Temperaturen steigen dabei auf sommerliche 29 Grad an.

Die kommenden Tage bleiben ebenfalls sommerlich. Bis zum Sonntag steigen die Temperaturen auf 31 Grad.

