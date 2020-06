Wetteraussichten für Chemnitz am 17. Juni

Chemnitz – Der Mittwoch bringt freundliches und warmes Wetter nach Chemnitz, auch nachts ist es mild bei 20 Grad.

Am Donnerstag wird das Wetter unbeständiger. Die Chemnitzer können sich auf einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen bei 22 Grad einstellen.

Am Freitag sinken die Temperaturen wieder unter die 20-Grad-Marke auf 17 Grad. Dazu ist es trüb und regnerisch.

Auch am Wochenende kann es immer wieder regnen. Mit 21 Grad wird es am Sonntag wieder etwas wärmer. Dazu wechseln sich in Chemnitz Sonne und Wolken ab.