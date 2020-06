Wetteraussichten für Chemnitz am 3. Juni

Chemnitz- Am Mittwoch müssen wir uns auf einen Wechsel aus Sonne und Wolken einstellen. Dabei steigen die Temperaturen auf 23 Grad an. In der Nacht ziehen die Wolken nicht weg und die Temperaturen sinken auf 14 Grad ab.

Auch am Donnerstag erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix, wobei die Wolken den Großteil des Tages die Oberhand behalten. Bei bis zu 22 Grad kommen auch gelegentliche Schauer dazu.

Am Freitag sinken die Temperaturen auf milde 15 Grad ab. Wir müssen uns auf einen Tag mit Regenschirm einstellen. Der Start ins Wochenende beginnt also leider etwas grau in grau.

Am Wochenende wird es zumindest am Samstag etwas freundlicher. Zumindest an diesem Tag zeigt sich die Sonne noch einmal bis zu 8 Stunden. Bis zum Sonntag gewinnt dann aber die Wolkendecke wieder die Oberhand.