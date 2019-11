Wetteraussichten für Chemnitz am 21.November

Chemnitz- Nach einem kühlen Start in den Morgen, zeigt sich am Donnerstag sehr duster. Die Wolken bleiben den ganzen Tag am Himmel und auch Regen ist immer wieder mit dabei. Die Temperaturen steigen auf maximal 7 Grad an, vergessen Sie auf keinen Fall ihren Regenschirm.

In der Nacht zu Freitag bleiben weiterhin die Wolken am Himmel über Chemnitz. Dabei sinken die Temperaturen auf frische 5 Grad.

Am Freitag klettern die Temperaturen dann gerade so auf maximal 9 Grad und die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. Neben den gelegentlichen Sonnenstrahlen, bleibt es ein wechselhafter Herbsttag.

Der Samstag zeigt sich richtig schon wieder etwas freundlicher. Nicht nur dass die Temperaturen zweistellig sind auch die Sonne kann mit fast fünf Sonnenstunden ordentlich genossen werden. Obwohl aktuell noch kein Regen angekündigt ist, sollten Sie vorsichtshalber den Schirm parat haben.

