Wetteraussichten für Chemnitz am 14.November

Chemnitz- Nach einem kühlen Start in den Morgen, zeigt sich am Donnerstag zur Abwechslung einmal wieder die Sonne. Nur gelegentlich können Wolken aufziehen, aber Regen ist nicht in Sicht. Die Temperaturen steigen auf maximal 7 Grad an.

In der Nacht zu Freitag bleiben wieder mehr Wolken am Himmel über Chemnitz. Dabei sinken die Temperaturen auf frische 3 Grad.

Am Freitag klettern die Temperaturen dann gerade so auf maximal 11 Grad und die Sonne zeigt sich nur noch vereinzelt.

Der Samstag zeigt sich richtig ungemütlich. Nicht nur dass die Temperaturen gerade einmal die 7-Grad-Marke erreichen, kommt auch noch vereinzelt Regen dazu. Obwohl aktuell noch kein Regen angekündigt ist, sollten Sie zum Wochenstart unbedingt wieder den Regenschirm einpacken, wenn Sie das Haus verlassen.

.