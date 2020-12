Wetteraussichten für Chemnitz am 4. Dezember

Chemnitz- Der Freitag startet wolkenverhangen. Bei Minus 1 Grad ist es frostig. Im weiteren Tagesverlauf ziehen die Wolken ab und gegen Mittag erreichen wir bei wolkenlosem Himmel bis zu 3 Grad.

Nachts ist der Blick auf die Sternen erneut von Wolken verdeckt. Es kühlt sich wieder auf Minus 1 Grad ab.

Bei einem Mix aus Sonne und Wolken steigen die Temperaturen am Samstag auf bis zu 4 Grad.

Die kommenden Tagen bleibt uns in Chemnitz das wechselhafte Wetter erhalten. Am Sonntag ist der Himmel den ganzen Tag über bedeckt, das Thermometer erreicht zwischen 4 und 7 Grad. Zum Wochenstart bleiben die Wolken erhalten, aber es bleibt trocken bei Werten von 3 bis 6 Grad.

Sa

In Chemnitz ist morgens der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Werten von 0°C. Im Laufe des Mittags kommt es zu einem Mix aus Sonne und Wolken und die Temperatur erreicht 4°C. Abends ist es in Chemnitz bedeckt und die Temperatur liegt bei 0°C. In der Nacht wird die Sicht durch Nebel eingeschränkt bei Tiefstwerten von 0°C. Mit Böen zwischen 5 und 12 km/h ist zu rechnen.

So

In Chemnitz ist am Morgen der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Werten von 0°C. Darüber hinaus ziehen mittags und auch abends Wolkenfelder durch bei Werten von 4 bis zu 7°C. In der Nacht ist der Himmel bedeckt bei einer Temperatur von 7°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 8 und 67 km/h erreichen.

Mo

In Chemnitz überwiegt am Morgen dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Werten von 6°C. Darüber hinaus gibt es am Nachmittag und am Abend keine Wolken, die Sonne scheint und die Temperaturen liegen zwischen 1 und 7 Grad. In der Nacht gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke und die Werte gehen auf -1°C zurück. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 14 und 30 km/h erreichen.

Die

In Chemnitz ist es tagsüber wolkig bei Temperaturen von 3 bis 5°C. Nachts ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und die Temperatur fällt auf 2°C. Mit Böen zwischen 20 und 22 km/h ist zu rechnen.

Mi

In Chemnitz sind vormittags und auch am Nachmittag Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar bei Temperaturen von 2 bis 3°C. Am Abend ist es in Chemnitz bedeckt bei Werten von 2°C. Nachts gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Tiefsttemperaturen von 0°C. Mit Böen zwischen 22 und 24 km/h ist zu rechnen.