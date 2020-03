Chemnitz- Am Mittwoch können wir uns auf sonniges Wetter einstellen. Vereinzelt können zum Abend jedoch Wolken am Himmel erscheinen. Die Temperaturen steigen dabei auf 5 Grad an. Bei leicht bewölktem Himmel sinken die Temperaturen in der Nacht auf 1 Grad ab. Wie sich das Wetter über die nächsten Tage entwickelt, zeigen wir im Video.