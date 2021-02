Chemnitz-Der Donnerstag in Chemnitz beginnt sonnig bei einer Temperatur von 8 Grad. Im Laufe des Tages ziehen dann Wolken auf, die Regenwahrscheinlichkeit steigt Richtung Nachmittag an. In der Nacht ist es bewölkt bei maximal 4 Grad.

Am Freitag ist der Himmel über Chemnitz bewölkt bei maximal 8 grad. Am Nachmittag droht Regen. In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Während am Sonnabend bei 8 Grad zumindest mit 2 Stunden Sonne gerechnet werden kann, zeigt sich der Sonntag bewölkt und regnerisch bei Temperaturen um die 7 Grad. Und auch am Montag ziehen Regenwolken auf. Bei Temperaturen um die 1 Grad gestaltet sich ein Spaziergang eher ungemütlich.