Wetteraussichten für Chemnitz am 4. Januar

Chemnitz- Am Montagmorgen können noch ein paar Schneeflocken vom Himmel fallen. Die Werte bewegen sich zum Wochenstart um minus 1 Grad. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es trüb und bewölkt. Das Thermometer zeigt Werte um den Gefrierpunkt an.

Nachts ist der Blick auf die Sterne ebenfalls von Wolken verdeckt. Auch an den Temperaturen ändert sich nichts, es bleibt bei minus 1 Grad.

Mit leichtem Schneefall startet der Dienstag in Chemnitz. Auch später bleibt es bewölkt, aber die Schneefälle hören auf. Die Werte liegen zwischen minus 2 und 1 Grad. Am Abend fängt es dann wieder an zu schneien, auch nachts fällt Schnee bei Werten um minus 2 Grad.

In den kommenden Tagen muss immer wieder mit kurzen Schneefällen gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich hierbei zwischen 0 und minus 3 Grad.