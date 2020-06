Wetteraussichten für Chemnitz am 4. Juni

Chemnitz- Bei einem Sonne-Wolken-Mix steigen die Temperaturen am Donnerstag bis zu 20 Grad an. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 14 Grad ab.

Am Freitag hingegen wird es deutlich kühler. Bei Temperaturen um die 15 Grad, kommt es zusätzlich zu gelegentlichen Schauern.

Auch am Wochenende sollen die Temperaturen unterhalb der 20-Grad-Marke bewegen. Die Sonne kommt nur schwer gegen die Wolkendecke an. Da es auch immer wieder zu Regenschauern kommen kann, sollten Sie ihren Regenschirm griffbereit halten.

Auch die neue Woche startet wolkenverhangen. Erst am Dienstag zeigt sich wieder überwiegend die Sonne am Himmel über Chemnitz.