Wetteraussichten für Chemnitz am 4. März

Chemnitz- Am Mittwoch können wir uns auf sonniges Wetter einstellen. Vereinzelt sind zum Abend jedoch Wolken am Himmel zu erwarten. Die Temperaturen steigen dabei auf 5 Grad an. Bei leicht bewölktem Himmel sinken die Temperaturen in der Nacht auf 1 Grad ab.

Auch am Donnerstag wird schönes Wetter mit drei bis vier Sonnenstunden und vereinzelten Wolken bei Temperaturen um die 7 Grad.

Bis zum Ende der Woche soll es weiterhin sonnig und kühl bleiben. Am Wochenende steigen die Temperaturen bei einem Sonne-Wolken-Mix auf maximal 8 Grad an.