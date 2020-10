Chemnitz- Sonnig starten wir in Chemnitz in den Sonntag. Später gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken und die Temperatur steigt auf 16 Grad. Am Abend ist es in Chemnitz wolkenlos und die Luft kühlt auf bis zu 9 Grad ab.

Nachts ist es locker bewölkt bei circa 6 Grad.