Chemnitz-Am Freitag zeigt sich der Himmel über Chemnitz grau in grau. Bei Temperaturen um die 8 Grad ist ab Nachmittag mit Regen zu rechnen. In der Nacht bleibt es bewölkt und regnerisch bei 4 Grad.

Der Sonnabend beschert uns zumindest 2 Sonnenstunden bei maximal 10 Grad. In den Abendstunden bewölkt sich der Himmel und es ist mit Regen zu rechnen. In den kommenden Tagen ist keine Besserung zu erwarten. Am Sonntag bleibt das Wetter grau und nass bei Temperaturen um die 7 Grad. Der Montag startet nass und kalt bei Temperaturen um die 1 Grad. Und auch am Dienstag wird das Wetter in Chemnitz nicht besser. Bei Temperaturen um die -5 Grad ist mit Schnee zu rechnen.