Wetteraussichten für Chemnitz am 8. Februar

Chemnitz- Am Montag zeigt sich der Himmel über Chemnitz wolkenbedeckt. Bei Temperaturen von maximal minus 4 Grad ist mit Schneefall zu rechnen.

In der Nacht bleibt es bewölkt und es schneit bei minus 8 Grad.

Auch am Dienstag bleibt es in Chemnitz frostig Bei Temperaturen von maximal minus 5 Grad sollte der Schal wieder angelegt werden, außerdem begleitet uns den ganzen Tag leichter Schneefall. In den kommenden Tagen trauen sich die Temperaturen dann aus dem Keller.

Am Mittwoch liegen die Temperaturen zwar noch bei minus 5 Grad, allerdings lässt sich die Sonne immer mal blicken. Am Donnerstag ist noch einmal Schneefall bei minus 5 Grad zu rechnen. Am Freitag werden dann allerdings schon wieder Maximaltemperaturen von um die 10 Grad erwartet. Außerdem verwöhnt uns die Sonne immerhin 2 Stunden lang. Perfektes Wetter für einen Spaziergang.