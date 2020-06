Wetteraussichten für Chemnitz am 5. Juni

Chemnitz- Am Freitag überwiegen die Wolken am Himmel über Chemnitz. Die Temperaturen steigen dabei bis 17 Grad an. Genauso wolkenverhangen ist auch die Nacht und die Temperaturen sinken auf angenehme 13 Grad.

Auch am Samstag hofft man vergebens auf die Sonne. Während sie sich am Vormittag zwar noch vereinzelt zeigt, bleibt es den Großteil des Tages bei 16 Grad bewölkt. Außerdem kann es mancherorts zu Regenschauern kommen. Vergessen Sie also nicht ihren Regenschirm.

Der Sonntag zeigt sich ebenfalls nicht von seiner sonnigen Seite. Erst gegen Abend kommt die Sonne bei Temperaturen um die 15 Grad zum Vorschein. Bis zum Wochenstart, pendeln sich die Temperaturen bei um die 16 Grad ein. Allerdings sollte weiterhin der Regenschirm und nicht die Sonnencreme der ständige Begleiter sein.