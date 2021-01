Wetteraussichten für Chemnitz am 6. Januar

Chemnitz- Am Mittwoch ist es über Chemnitz bedeckt. Bei Schneefall wird nur bis maximal minus 1 Grad erreicht.

In der Nacht wird es weiterhin schneien bei bis zu minus 2 Grad.

Am Donnerstag bleibt es den ganzen Tag über bedeckt. Bei 0 bis minus 2 Grad muss immer wieder mit Schneefall gerechnet werden. Auch nachts wird es weiter bei minus 2 Grad schneien. Es wird den ganzen Tag über sehr windig werden mit Böen von bis zu 54 km/h.

In den kommenden Tagen bleibt es weiterhin bedeckt. Am Freitag wird es minus 2 bis minus 1 Grad kalt und abends schneit es bis in die Nacht hinein. Das Wochenende startet am Samstag bedeckt. Bei minus 5 bis minus 1 Grad bleibt es frostig, abends ist mit leichten Schneefällen zu rechnen. Am Sonntag ist es bewölkt, nur vereinzelt kann mit ein paar Sonnenstrahlengerechnet werden. Die Temperaturen bleiben weiterhin knapp unter dem Gefrierpunkt.