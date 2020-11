Wetteraussichten für Chemnitz am 6. November

Chemnitz- Der Freitag startet zunächst wolkenverhangen bei 6 Grad. Später kann sich die Sonne aber immer mehr durchsetzen, bis sie am Abend ungetrübt vom wolkenlosen Himmel scheinen kann. Die Temperaturen erreichen dann bis zu 11 Grad. In der Nacht bildet sich örtlich Nebel, die Werte sinken auf circa 3 Grad ab.

Am Samstag scheint den ganzen Tag die Sonne bei blauem Himmel, die Temperaturen liegen dabei zwischen 14 Grad am Tag und 3 Grad in der Nacht.

Auch in den kommenden Tagen kann sich die Sonne durchsetzen. Am Sonntag scheint diese ebenfalls noch einmal den gesamten Tag. Am Montag verdecken nur vereinzelt Wolken den ansonsten blauen Himmel, bevor sich am Dienstag die Wolken immer mehr vor die Sonne schieben. Es bleibt aber weiterhin trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 14 Grad. In der Nacht zu Montag muss allerdings mit Bodenfrost gerechnet werden.