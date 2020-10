Wetteraussichten für Chemnitz am 6. Oktober

Chemnitz- Der Dienstag startet nass und trüb. Die Schauer lassen über den Tag langsam nach, die Wolkendecke bleibt allerdings bis zum Abend geschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 12 Grad.

Auch in der Nacht bietet sich kein Blick auf Mond oder Sterne. Bei wolkenverhangenem Himmel sinken die Temperaturen auf 8 Grad.

Der Mittwoch bringt keine Wetteränderung mit sich. Die Sonne zeigt sich selten bis gar nicht und die Temperaturen bewegen sich um die 14 Grad-Marke.

In den kommenden Tagen nimmt die Bewölkung immer mehr ab. Ist es am Donnerstag noch regnerisch, nimmt die Regenwahrscheinlichkeit zum Wochenende hin immer mehr ab, bis am Samstag auch wieder mit Sonnenschein gerechnet werden kann.