Wetteraussichten für Chemnitz am 7. Januar

Chemnitz- Am Donnerstag ist es in Chemnitz bedeckt bei Temperaturen zwischen 0 und minus 2 Grad. Dazu weht ein böiger Wind.

In der Nacht ist es dicht bewölkt und das Thermometer zeigt minus 1 Grad.

Der Freitag zeigt sich bedeckt mit Schneefällen und Temperaturen zwischen 0 und minus 2 Grad. Auch in der Nacht ist mit Schnee zu rechnen und bis zu minus 4 Grad.

Auch in den kommenden Tagen werden wir wenig Sonne sehen. Am Samstag starten wir dicht bewölkt in das Wochenende mit Temperaturen bis zu minus 5 Grad. Der Sonntag ist dann nur leicht bewölkt bei minus 2 Grad. Die neue Woche startet ebenfalls frostig, es gibt erneut Schnee.