Wetteraussichten für Chemnitz am 7. Oktober

Chemnitz- Startet der Mittwoch noch mit einigen Wolkenlücken, durch die immer mal wieder die Sonne blinzeln kann, zieht es sich im weiteren Tagesverlauf immer mehr zu. Über Mittag kann es dabei auch zu dem einen oder anderen Regenschauer kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 10 und maximal 14 Grad.

Auch nachts überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken. Die Werte gehen auf 9 Grad zurück.

Am Donnerstag überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 15 Grad.

In den kommenden Tagen ändert sich wenig an der Großwetterlage. Meist wolkig und trüb, kann sich die Sonne selten durchsetzen. Der schönste Tag wird nach jetzigem Stand wohl der Samstag werden, an dem in Chemnitz mit ein paar wenigen Sonnenstrahlen gerechnet werden kann, bevor sich der Sonntag wieder mit geschlossener Wolkendecke präsentiert.