Wetteraussichten für Chemnitz am 8. Januar

Chemnitz- Am Freitag ist der Himmel über Chemnitz meist bedeckt. Bei Schneefall über den ganzen Tag werden Temperaturen zwischen minus 2 Grad und 0 Grad erreicht. Dazu weht ein kräftiger Wind.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus 3 Grad ab, es schneit weiterhin.

Am Samstag bleibt es bei minus 3 Grad bis minus 1 Grad weiterhin frostig. Immer wieder fällt Schnee.

In den kommenden Tagen kann sich die Sonne wieder mehr über Chemnitz durchsetzen. Am Sonntag ist es leicht bewölkt, später sonnig bei minus 8 bis minus 3 Grad. Am Montag starten wir sonnig in den Tag mit bis zu minus 8 Grad, später setzt wieder Schneefall ein. Auch am Dienstag ist mit Schnee zu rechnen, die Temperaturen steigen dann wieder auf bis zu minus 2 Grad.