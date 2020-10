Wetteraussichten für Chemnitz am 8. Oktober

Chemnitz- Mit 8 Grad und leichter Bewölkung starten wir in den Donnerstagmorgen. Im weiteren Tagesverlauf ziehen sich die Wolken immer mehr zusammen. Es werden Höchsttemperaturen um die 14 Grad erreicht. Zum Abend hin nimmt das Schauerrisiko langsam aber stetig zu, in der Nacht ist dann mit Niederschlag bei maximal 13 Grad zu rechnen.

Trüb und regnerisch präsentiert sich der Freitag. Bei zeitweisem Regen liegen die Temperaturen tagsüber bei circa 16 Grad.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft. Am Samstag kann zwischen vielen Wolken nur zeitweise mit etwas Sonnenschein gerechnet werden. Am Sonntag wechseln sich ebenfalls Sonne und Wolken immer wieder ab, wobei sich die Wolken auch im Tagesverlauf durchsetzen. Die neue Wolke startet dann regnerisch.