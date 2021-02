Wetteraussichten für Chemnitz am 26. Februar

Chemnitz-Am Freitag erwarten wir einen Mix aus Sonne und Wolken, im Verlauf des Tages können bei Temperaturen um die 5 Grad Regenschauer dazu kommen. In der Nacht bedecken einige Wolken den Sternenhimmel, es kühlt auf 1 Grad ab.

Am Samstag erwarten wir bei bewölktem Himmel frische 4 Grad. Auch nachts bleibt es bedeckt, die Temperaturen fallen auf den Gefrierpunkt. In den kommenden Tagen klart es wieder auf. Am Sonntag ziehen die Wolken ab, bei klarem Himmel erreichen die Temperaturen 6 Grad. In der Nacht zieht Nebel auf, das Thermometer fällt auf 0 Grad. Am Montag starten wir bei wolkenlosem Himmel mit maximal Temperaturen von 5 Grad in die neue Woche. In der Nacht bleibt der Himmel klar bei kühlen 0 Grad. Der Dienstag zeigt sich leicht bewölkt mit Temperaturen bis zu 7 Grad. In der Nacht ziehen dann einzelne Wolken über den Himmel bei kühlen 3 Grad.