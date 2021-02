Wetteraussichten für Chemnitz am 25. Februar

Chemnitz-Am Donnerstag erwarten wir einen klaren Himmel mit bis zu 10 Sonnenstunden bei einer Temperatur von 11 Grad. Auch nachts bleibt es wolkenlos, es kühlt auf 4 Grad ab.

Am Freitag zeigt sich das Wetter in Chemnitz wechselhaft mit einem Mix aus Wolken und leichten Regenschauern, die Temperaturen liegen bei 7 Grad. In der Nacht bleibt der Himmel bewölkt bei frischen 2 Grad. Auch in den kommenden Tagen wird es eher trüb und kälter. So startet der Samstag bedeckt bei frischen 3 Grad in das Wochenende. In der Nacht zieht Nebel auf, das Thermometer fällt auf -2 Grad. Am Sonntag zeigt sich die Sonne vereinzelt am Himmel bei Temperaturen um die 4 Grad. In der Nacht ziehen Wolken auf, die Temperaturen fallen auf kühle -1 Grad. Die neue Woche startet bewölkt, die Temperaturen liegen bei maximalen 5 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 2 Grad.